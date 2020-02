Ny direktør i Qeqqata Kommunia

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. februar 2020 - 09:17

Tirsdag ansatte Kommuneqarfik Sermersooq en ny direktør for børn- og skoleområdet. I dag er det nabokommunen Qeqqata Kommunia, der kan afsløre, at man har ansat en ny direktør, der skal varetage forvaltningen for uddannelse.

I en pressemeddelelse fra kommunen fremgår det, at Annga Lynge har “flere visioner og vil fokusere på områderne inden for uddannelse, fritidsaktiviteter og vil styrke arbejdskraften. Hendes mange visioner og hendes udførelse af mange opgaver som Uddannelseschef giver håb for Qeqqata Kommunia”.

Annga Lynge siger:

- Område for uddannelse har en stor indflydelse på børns udvikling, læring og i deres opvækst med sunde vaner, uanset om de befinder sig i daginstitutioner, folkeskoler eller i fritidsordninger. Jeg ønsker og forventer, at alle aktører samarbejder for at skabe de gode rammer for dem.

Starter 1. marts

Kommunaldirektør Juliane Henningsen udtaler:

- Annga Lynge har i flere år været med til at fremme uddannelserne i Qeqqata ​​​​​​​Kommunia. Vi kommer fremadrettet til at udnytte hendes fulde potentiale og kompetencer som direktør for Uddannelse. Vi håber således, at hun i fremtiden vil være med til at udvikle forholdene i Qeqqata Kommunia inden for uddannelse, kompetenceudvikling samt fritidsaktiviteter.”

Annga Lynge starter i sin nye stilling den 1. marts.