redaktionen Mandag, 09. september 2019 - 17:19

Bestyrelsen i kulturhuset Taseralik i Sisimiut har udnævnt Inger Eriksen som ny direktør.

Hun efterfølger Arnajaraq Støvlbæk, der i de seneste 11 år har stået i spidsen for kulturhuset.

- Inger Eriksen er fra Sisimiut og har gennem flere år arbejdet med kulturelle arrangementer både som arrangør og samarbejdspartner. Hun er exceptionel til at inkludere medborgere. Dertil har hun ledelseserfaring fra de store virksomheder i Grønland, derfor er vi ikke i tvivl om at hun har noget at tilføje til kulturhuset Taseralik, siger bestyrelsesformand Jens Klaus Lennert i en pressemeddelelse.

Inger Eriksen er ny direktør i kulturhuset Taseralik Taseralik

En af de vigtigste formål for kulturhuset Taseralik er at være med til at udvikle kunst og kultur i Qeqqata Kommunia og være med til at udvikle arrangementer i tæt samarbejde med medborgere.