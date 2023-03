Ny damelandstræner: Fokus ligger på den næste generations landshold

Kassaaluk Kristensen Mandag, 27. marts 2023 - 16:43

David Bror Janussen fra Narsaq er ny landstræner for kvinderne og pigernes futsallandshold. Han skal ifølge aftalen med KAK være landstræner for både piger, unge og kvinder i futsal, så han har nok at se til.

U15-pigernes GM er netop afsluttet, og landstræneren er allerede positivt overrasket.

- Futsalspillerne har allerede en god spilleteknik og virkelig godt engagement. Jeg vil de næste fem år fokusere på udviklingen af futsal hos de unge piger og kvinderne, så vi kan sikre et stærkt landshold i den næste generation, fortæller David Bror Janussen til Sermitsiaq.AG.

KAK har i sit valg af træner lagt vægt på, at hans erfaringer med at udvikle et hold fra bunden. Han har som U19 futsaltræner for mænd og for den lokale klub Young Guns opnået gode resultater.

Futsalopdragelse i gang

David Bror Janussen har en vision om, at kommunerne skal engageres for at udvikle futsal for piger og kvinder. Han erkender, at der ikke er midler nok for kvindelandsholdet, hvis man kun regner med KAK’s økonomiske støtte.

- Det er en kendsgerning, at der er færre midler til kvindernes landshold gennem KAK. Derfor ser jeg muligheder i samarbejde med kommuner for at udvikle futsal-piger og -kvinder. Den nærmeste fremtid vil jeg gerne se regionale hold, der kan spille mod hinanden, siger landstræneren.

Han er allerede godt i gang med at holde samtaler med lokale klubbers trænere og har en vision om, at de lokale trænere kan engagere andre i deres regioner.

- Klubben K-33 i Qaqortoq kører godt. Og jeg ser en mulighed i, at klubbens medlemmer kan være med til at starte andre klubber i kommunens byer, så holdene kan have flere modstandere. Vi har brug for kamperfaring, siger han.

Plads til rejser

De seneste år har der ikke været meget rejseaktivitet for kvindelandsholdet i futsal. De har teknikken og er virkelig gode til boldspil. Vi skal gøre noget ved mere kamperfaring. Derfor vil jeg denne uge sætte mig ned og finde ud af, om der er midler i KAK til landsholdet kan rejse ud i år for at spille mod andre hold, siger David Bror Janussen.

Han glæder sig til GM i futsal for kvinderne i uge 15, så han kan sammensætte et landshold på baggrund af spillernes kompetencer.

På længere sigt vil landsholdstræneren oprette et landshold for U17 kvinderne for at fastholde den yngre generations interesse i futsal. Der er på nuværende tidspunkt landshold for U15, U19 og kvinderne.