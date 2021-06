Ny chef overtager kommandoen

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. juni 2021 - 09:15

Martin la Cour-Andersen har formelt været chef for Arktisk Kommando siden 1. juni, og torsdag fik han officielt overdraget kommandoen af forsvarschefen.

Overdragelsen skete ved en ceremoni, der delvist fandt sted online.

Den nye chef for Arktisk Kommando er en mand med stor international erfaring, hvor hans seneste job var som forsvarsattaché i Washington, hvor han har boet siden 2018.

Han har også arbejdet i London, Bruxelles og Madrid samt arbejdet som dansk forsvarsrådgiver i NATO og i EU's militære stab.

Vigtigst at videreføre opgaveløsning på bedste vis

Og nu retter han altså fokus mod Grønland og Færøerne, fortæller han til Sermitsiaq.AG:

- Det er klart, min opgave bliver at videreføre de nuværende opgaver på bedste professionelle vis. Du vil ikke se nogen ændringer – vi har en række grundlæggende militære opgaver, som vi løser i symbiose med en helt rækker øvrige opgaver.

- De øvrige opgaver løser vi både på Grønland og Færøerne, hvor vi støtter inden for sundhed, fiskeriinspektion og SAR-operationer, siger Martin la Cour-Andersen.

Stort internationalt fokus

Selvom jobbet i høj grad handler om videreførelse af de militære og mere civilrettede opgaver, får den ny chef formentlig også brug for at trække på sin internationale erfaring.

Det skyldes det støt stigende fokus på Arktis fra verdens stormagter:

- Arktisk Kommando er, hvor eksperterne sidder med detailviden i og omkring Grønland og i og omkring Færøerne – det er en ekspertise, jeg vil trække på i det daglige.

- Og så er det jo klart, der er en faktor i den udvikling både politisk og militært, som vi ser omkring Arktis, hvor Arktisk Kommando nødvendigvis skal spille en rolle, fortæller Martin la Cour-Andersen.

Kontreadmiralen tiltræder på et tidspunkt, hvor Arktisk Kommando kan se frem til at få flere opgaver at løse, da Folketinget i februar blev enige om at styrke Forsvaret på Grønland og Færøerne med 1,5 milliarder kroner i en arktisk kapacitetspakke.

Ser kapacitetspakke som en styrkelse

I den seneste tid har kapacitetspakken været til politisk debat, da pakken blandt andet rummer droner til overvågning og en ny forsvarsuddannelse i Grønland. Noget som ikke rimer med Naalakkersuisuts ambition om demilitarisering.

Martin la Cour-Andersen understreger, at han ikke kan eller vil blande sig i den politiske debat om kapacitetspakken, men han er klar til at løse opgaven og vil godt sige så meget, at der er elementer i kapacitetspakken, der efter hans vurdering vil gavne rigsfællesskabet:

- Der er en række kapaciteter i pakken, som jeg klart ser som en fordel for hele rigsfællesskabet, uden at jeg vil udpege enkelte kapaciteter i pakken, men jeg ser den samlede pakke, som en klar styrkelse af de kapacitet, som jeg mener, rigsfællesskabet har brug for, lyder det fra Martin la Cour-Andersen.

Martin la Cour-Andersen kommer til at arbejde fra Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk, og torsdagens kommandooverdragelse blev fulgt online fra alle Arktisk Kommandos lokationer - herunder på Færøerne.