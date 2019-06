Ny borgmester: Magten interesserer mig ikke

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 12. juni 2019 - 17:54

32 år og alenemor. Alligevel frisk på at sætte sig i borgmesterstolen i landets største kommune. En stol, der kræver lange og krævende arbejdsdage. Og så har hun fået borgmester-titlen på et tidspunkt, hvor den politiske scene fyger med beskyldninger om magtmisbrug, og hvor de politiske uenigheder er kridtet op i versaler.

Den udfordring tager Charlotte Ludvigsen ganske roligt. Hun har nemlig altid sigtet efter at blive borgmester.

- Jeg vil indrømme, at jeg først havde en forventning om, at den drøm først skulle realiseres om en eller to valgperioder, fortæller en daggammel borgmester, der erkender, at det var svært at falde i søvn efter gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor hun kunne tage sæde ved siden af kommunaldirektør Lars Møller Sørensen.

Flasket op

Hun er imidlertid flasket op, hvor beslutninger træffes, og hvor indflydelse opnås. Således engagerede Nuuk-pigen sig i skoletiden i elevrådsarbejde og senere klubarbejde. Desuden har hun haft en helt særlig forkærlighed for at sikre ældre gode kår, hvilket skete som besøgsven i hendes helt unge dage.

Er hun mon IA’s nye Red Bull - en politisk energidrik i overført betydning. Modet mangler i hvert fald ikke, hvis man skal tro på hendes udtalelser, der bliver leveret med et smil og stort menneskeligt overskud. Og så har hun let til en befriende latter.

12 års partiarbejde

- Jeg sætter en ære i at søge resultater. For megen snak, der kører i ring, interesserer mig ikke, fortæller Charlotte Ludvigsen, der i de seneste fire år har arbejdet som regnskabsansvarlig hos Rigsombuddet.

Hun er født og opvokset i Nuuk og aldrig boet andre steder. Uddannelsen, der er krydret med enkeltfag såsom global økonomi og personalejura, afslører, at hun har en vigtig vidensballast, der samtidig er blevet krydret med flere års arbejde som organisatorisk sekretær i partiet IA. Hun har tjent de ældre koryfæer i IA og siddet som borgmestersekretær for Asii.

Politisk storm

Hun er ikke naiv, og forventer fortsat en barometermåling, der står på politisk stormvejr i den kommende tid.

- Men Asii har skabt et godt og solidt fundament her i kommunen. Det gør det lettere at gå ind og tage ansvaret, forklarer Charlotte Ludvigsen.

Der er politiske sår, der skal heles – ikke mindst med Demokraterne.

- Det bliver ikke let, men jeg er overbevist om, at jeg kan samarbejde med såvel Siumut som Demokraterne. Det er jeg i hvert fald parat til, understreger den nye borgmester, der ærgrer sig over Demokraternes måde at gribe tingene an på, da debatten om Tasiilaq-dokumentarudsendelsen var mest skinger.

Politisk kastebold

- Jeg er imidlertid overbevist om, at Siumut og Demokraterne også har et ønske om at skabe resultater til gavn for børn og unge i hele kommunen og ikke blot på østkysten. Det skylder vi dem. Vi kan ikke være bekendt som politikere, hvis børnene bliver brugt som politiske kastebolde, fastslår hun.

- Min generation kræver handling og resultater. De er mindre interesseret i personpolitisk fnidder og fnadder. Her må vi ikke skuffe. Her har vi et samlet ansvar i kommunalbestyrelsen, pointerer Charlotte Ludvigsen.

Trylledrikken mangler

Hun erkender, at hun ikke har en særlig trylledrik, der kan være med til at genskabe den gode politiske stemning, hvor man arbejder efter at skabe koncensus.

- En storm vil dog altid aftage, og det giver mulighed for at fortsætte det vigtige arbejde, vi har med at udvikle kommunen, fastslår hun, og understreger, at Asii har været en god læremester og inspirator og et godt forbillede, som bevirker, at hun føler sig godt rustet til opgaven for bordenden.

Fem fokusområder

I de kommende to år og indtil næste kommunalvalg i 2021 vil hun fokusere på fem områder, som skal have ekstra politisk bevågenhed.