Ny borgmester blev valgt via lodtrækning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. juli 2019 - 07:54

Noget tyder på at Charlotte Ludvigsen har held i spil. Hun trak sig nemlig ud af en lodtrækningsrunde som den heldige, og kunne dermed besætte det prestigefyldte job som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq den 27. juni.

Forud var gået et spændende forløb, hvor valget stod mellem de daværende udvalgsformænd i kommunen, Uju Petersen og Charlotte Ludvigsen.

Stemmelighed

Der var ti politikere til at afgøre, hvem der skulle indtage borgmesterkontoret i Nuuk. Asii Chemnitz Narup havde valgt ikke at være en del af processen, og i stedet blev suppleanten for IA, Lone Rosengreen Pedersen, indkaldt.

IA havde indgået en aftale med Samarbejdspartiets Michael Rosing, der således også blev en del af afstemningsdramaet.

Det viste sig, at Uju Petersen og Charlotte Ludvigsen under afstemningsrunden hver fik fem stemmer, hvilket var årsagen til, at man måtte skride til en lodtrækning, erfarer Sermitsiaq.AG.

Uju tabte

Uju Petersen var den blandt de tilbageværende IA-politikerne, som ved seneste IA-valg havde fået flest personlige stemmer. Det var imidlertid ikke nok til at sikre ham borgmesterposten.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar til forløbet via flere af de involverede politikere, men ingen har ønsket at udtale sig.