Ny bog: Grønlands sikkerhed og identitet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. februar 2024 - 13:40

Forskere fra Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationele Studier (DIIS) og Københavns Universitet har stået som redigerende af en ny bog, hvor der sættes fokus på stormagternes interesse for Arktis og dykker ned i de grønlandske debatter om at fremme og beskytte den grønlandske identitet.

På online-seminariet, hvor bogen vil blive præsenteret, lyder oplægget fra de tre forskere:

- Vi vil blandt andet tale om, hvordan USA har gjort Arktis til et sikkerhedsspørgsmål, hvordan Grønland har forsøgt at trække i modsat retning og arbejdet for at afspænde områder, vi traditionelt har set som sikkerhedsspørgsmål, og om hvilken betydning Arktis' position i global sikkerhed har for Grønlands samarbejde med lande som Kina og Rusland.

På seminariet vil Sara Olsvig blandt andet deltage qua sin rolle som ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik og international formand for Inuit Circumpolar Council. Sara Olsvigs emne er ”USA’s sikkerhedsliggørelse af Grønland”, mens eksempelvis den svenske analytiker Patrik Stig Andersson vil tale om, hvordan Kina forlod Grønland.

Seminariet, som kræver forhåndstilmelding, hvis man vil følge det online, afvikles den 7. marts og varer halvanden time fra kl. 11.00 grønlandsk tid.

Hele programmet kan du se her, hvor det også er muligt at tilmelde sig.