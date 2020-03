Ny Bibel med grønlandsk bidrag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. marts 2020 - 15:30

Bibelselskabet udgiver den 20.marts en ny oversættelse af hele Bibelen, hvor der har været fokus på at forfatte det i sprog vi taler med hinanden, mundret og velegnet til højtlæsning.

For 20 år siden gik arbejdet i gang og i de seneste par år har lektor Flemming Nielsen været tilknyttet.

12 år på universitetet

- Det har været et fantastisk spændende arbejde, hvor jeg fik afpudset mit hebraiske, som jeg jo ikke bruger særligt meget heroppe i Grønland, fortæller medforfatteren, der siden 2008 har været ansat på universitetet.

Han forklarer, at Det gamle Testamente består af 39 små og store bøger, og han fik opgaven at oversætte en stor og mindre bog fra hebraisk til dansk. Det var henholdsvis Ezekiels bog og Hoseas bog.

- Da mine oversættelser lå klar blev den forelagt en læser, der var med til at modernisere og gøre oversættelserne mere mundrette. Som teolog har man jo nok svært ved at slippe det bibelagtige sprog løs, indrømmer han.

Sparringspartner

- Jeg har også været med og været sparringspartner over for andre af fagfolkene på projektet, så den nye Bibel blev så korrekt fremstillet som overhovedet muligt i forhold til teksternes originalsprog, siger lektoren.

Er du en sprognørd?

- Ja, ja da. Du skal vide, at jeg i sin tid læste på Københavns Universitet på teoloigistudiet. Her er det et krav, at man kan latin, græsk eller hebraisk. Jeg har især dyrket det hebraiske, forklarer han.

Hvad så med det grønlandske sprog?

- Der er ingen tvivl om at det grønlandske sprog er det sværeste sprog, jeg kender til. Hebraisk er vand ved siden af. Jeg kan læse og for så vidt også skrive grønlandsk. Men jeg må indrømme, at det kniber med at tale grønlandsk, indrømmer lektoren, der ved seneste Inatsisartut-valg stillede op for Samarbjedspartiet.

Den nye Bibel fra Bibelselskabet udkommer også som e-bog og lydbog. I processen hart mere end 500 mennesker været involveret.

Gud taler det sprog, vi taler

Generalssekretær i Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen siger i en pressemeddelelse:

- De bibelske fortællinger er grundfortællinger i vores kultur. De skal selvfølgelig være tilgængelige, så de kan læses og forstås af moderne mennesker og opleves som stadig vedkommende og relevante. I Bibelen 2020 taler Gud moderne dansk. Kan Gud det? Selvfølgelig. Gud taler det sprog, vi taler.