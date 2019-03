Ny bestyrelsesformand for Sermitsiaq.AG: Medierne er i en brydningstid

redaktion Onsdag, 06. marts 2019 - 16:15

- En fri og ikke mindst uafhængig presse er uendelig vigtig i ethvert demokratisk samfund. Den frie presse nærer og understøtter den demokratiske og frie debat. Derfor er det vigtigt, at Sermitsiaq.AG er økonomisk uafhængige, og at vi ikke er afhængige organisationer og særinteresser. Sermitsiaq.AG er en erhvervsdrivende fond, og det er med til at understøtte denne afgørende uafhængighed.



Sådan svarer Jens Bruun, ny bestyrelsesformand i mediehuset Sermitsiaq.AG, på et af de centrale spørgsmål i alle demokratier: spørgsmålet om den frie presses rolle. Et emne, Jens Bruun har indgående kendskab til.

Med i formandsbagagen har han 25 års erfaring fra Jyllands-Posten samt 10 år som koncerndirektør og direktionsmedlem i JP/Politikens Hus. Jens Bruun blev valgt ind i Sermitsiaq.AG’s bestyrelse i 2017.

- Hvilke udfordringer står mediehuset Sermitsiaq.AG i særlig grad overfor?

- Aviser – og mediehuse i almindelighed – er inde i en dramatisk brydningstid. De store verdensomspændende tech-virksomheder som eksempelvis Google, Facebook og Amazon har snuppet betydelige lunser af det annoncemarked, som har været med til at sikre avisernes økonomi. Det er en problemstilling som ses over hele verden.

- De samme tech-virksomheder lukrerer også i høj grad på journalistikken i de traditionelle betalte medier, de stjæler i stor udstrækning vores indhold og publicerer det på deres egne platforme uden at betale en krone for det, siger Jens Bruun.

- Heldigvis har vi på Sermitsiaq.AG meget tidligt taget fat på denne udfordring: Vi har formået at kombinere annoncer i de trykte aviser med en ganske fornemt udbygget annoncepræsentation på Nettet. På dette område er mediehuset faktisk langt foran samtlige danske avishuse, siger Jens Bruun, som er sikker på, at de landsdækkende aviser Sermitsiaq og AG i mange år fortsat vil udkomme på både print og elektronisk. Men papiravisens oplag vil - på grund af landets geografi - reduceres i takt med at flere får adgang til e-aviserne. Samtidig fremhæver han den positive udvikling på mediehusets nyhedshjemmeside, der spås endnu mere fremgang.

- Vores netavis er helt afgjort en succes, som tiltrækker flere og flere læsere. Gennem de seneste to-tre år har denne udvikling taget fart, og jeg ser for mig, at tendensen i de kommende år accelereres yderligere, og at det også udmønter sig i, at vi ad denne vej kan komme til at tjene penge på indholdet.

- Er der ikke en fare for at indføre betaling for det redaktionelle indhold, hvis KNR fortsat vil levere gratis webnyheder med offentlig, økonomisk støtte i ryggen?

- Det kan meget nemt ses som en skævvridning af konkurrencen. En tilsvarende problemstilling mellem danske mediehuse og DR har været ivrigt diskuteret i Danmark, uden at der er kommet meget konkret ud af det.

- Måske kan man søge inspiration i en model, man har valgt i Tyskland, hvor de offentligt støttede TV-stationers web-tjenester alene må beskæftige sig med fællesnyheder og journalistik, der relaterer til stationens egen sendeflade og udsendelser, siger Jens Bruun, der trods sine to år i bestyrelsen har fulgt mediehuset i endnu længere tid.

- Jeg har i adskillige år – også før jeg trådte ind i mediehusets bestyrelse – kunnet følge med i Sermitsiaq.AGs udvikling. Både via mit arbejde i Danske Dagblades Forening og gennem mit mangeårige tætte samarbejde med den hidtidige formand, Jørgen Ejbøl.

- Det har været tydeligt, at Sermitsiaq.AG er et mediehus i hastig positiv udvikling i et Grønland under tilsvarende hastig forandring.

- Jeg vil gerne bidrage til, at vi kan fortsætte og gerne forstærke udviklingen af huset, redaktionelt, teknologisk og økonomisk.