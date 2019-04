Ny bekendtgørelse: Elefanter – nej tak

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. april 2019 - 11:48

Det fremgår af en næsten fem sider lang liste over pattedyr, fugle og krybdyr, som er uønskede i Grønland, da de vil øge risikoen for spredning af sygdomme til det ”herboende dyreliv eller som af dyreværnsmæssige årsager er uforsvarlige at holde i Grønland”, som departementet for fiskeri, fangst og landbrug formulerer det.

Departementet har for få dage siden sendt en ny bekendtgørelse i høring om forbud mod hold at særlige dyr. Den lange liste af dyr, som du ikke må indføre kan du se her.

Disse arter må du indføre

Hunde- og katte-elskere behøver dog ikke at frygte for et forbud. Disse er fortsat tillladt i Grønland ligesom hamstere, chincillaer, kaniner og marsvin. Dog må kamphunde ikke indføres.

Af fuglearter må man indføre i alt otte arter, der spænder over undulater, kanariefugle, zebrafinker, fire forskellige dværgpapegøjer og nymfeparakitter.

Er man utilfreds og vil opponere mod den nye bekendtgørelse, skal man indsende en begrundelse til departementet senest den 17. maj kl. 16.00 på email-adressen: apn@nanoq.gl.