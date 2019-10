Ny art af fortidsøgle opdaget i Australien

Ritzaus Bureau Lørdag, 05. oktober 2019 - 09:00

Det flyvende rovdyr havde et vingefang på omkring fire meter.

Man regner med, at flyveøglen levede side om side med dinosaurerne i Australien for over 90 millioner år siden, beskrives det i en artikel offentliggjort i magasinet Scientific Reports.

Skelettet er det mest komplette af en flyveøgle nogensinde fundet i Australien.

Den store flyveøgle kunne flyve lange distancer - angiveligt fra et kontinent til et andet, beskriver den britiske avis The Guardian.

På land brugte den sine fire lemmer til at bevæge sig rundt med.

- Den ville have været et mageløst syn, siger Alede Pentland, hovedforfatter på studiet, til The Guardian.

- Vingefanget på omkring fire meter er ret stort sammenlignet med nutidens fugle. Selv om vi ikke fandt hele kraniet, fandt vi det meste af det, og vi fandt også 40 tænder og to knoglestykker ved udgravningen.

Fossil

Skelettet er bevaret som et fossil fundet i en klippeformation, der ligger uden for den lille flække Winton, som er kendt for flere fossilfund.

- At se den bevæge sig omkring på jorden på sine fire ben ville have været meget anderledes end at se et ethvert andet dyr i dag, siger Pentland til The Guardian.

- Det er lidt skræmmende at tænke på, at flyveøglernes hoveder var uforholdsmæssigt store. Dens kranie har været op til 60 centimeter.

Arten har fået navnet Ferrodraco lentoni. "Ferrum" betyder jern på latin, og "draco" betyder drage.

Lentoni henviser til Wintons tidligere borgmester Graham Lenton, der døde i 2017, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er hidtil ikke fundet mange fossiler af flyveøgler hverken i Australien eller resten af verden, da deres knogler var tynde og hule.

Forskerne fortæller ifølge Reuters, at det var flyveøglens karakteristiske tandsæt med små fortænder, der var med til, at fastslå, at der var tale om en nyopdaget art.