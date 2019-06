Ny anstalt i Nuuk: Grønlands største entreprenør får kæmpetab

Redaktionen Lørdag, 22. juni 2019 - 15:20

Den økonomiske vækst fortsætter i Grønland og mange aktører i erhvervslivet kører i de høje gear. For der skal gerne tjenes penge under højkonjunkturen. Entreprenører og håndværksvirksomheder

skriger fortsat efter mere arbejdskraft til de mange boligbyggerier og andre projekter for private, kommunerne og selvstyret.

Men nogle virksomheder, herunder Permagreen Grønland A/S, taber penge. For Preben Kold Larsen, der er hovedaktionær og administrerende direktør i Grønlands største entreprenørselskab har 2018 ikke været noget sjovt år. Virksomheden har dermed for andet år i træk kæmpet med underskud på både driften og bundlinjen.

Men trods et tab på 39 millioner kroner på byggeriet af anstalten var entreprenøren tæt på at få overskud sidste år. Ifølge Permagreens regnskab var driftsunderskuddet 2,6 millioner kroner mod et underskud på 25,4 millioner kroner året før.

Efter skat fik Preben Kold Larsens firma i 2018 et underskud på 5,4 millioner kroner mod et minus på 19,9 millioner kroner i 2017. Det negative resultat sidste år skyldes alene afdelingen i Nuuk, som har stået for byggeriet af anstalten.

De øvrige afdelinger har haft et meget tilfredsstillende år, skriver Permagreens ledelse i sin beretning i 2018-regnskabet.

- Underskuddet er alene forårsaget af anstaltsbyggeriet i Nuuk. Vi havde den forventning, at byggeriet kunne afleveres i forsommeren 2018 med en begrænset forsinkelse. Men eftersom projektets omfang udviklede sig, medførte det en forlænget byggeperiode, står der videre i beretningen.

