Ny animationsfilm handler om at give slip på livet

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 03. maj 2020 - 13:19

Sermitsiaq.AG har talt med Marc Fussing Rosbach, der har lavet en animationskortfilm med titlen 'Naja', der frit kan ses på YouTube.

Filmskaberen udgav animationsfilmen sidste søndag, og den er lidt over fem minutter lang.

- Først og fremmest vil jeg sige, at det er en film man skal tænke lidt over. Jeg har skabt den, sådan, at jeg giver seeren mulighed for at analysere den selv. Men historien handler om døden, siger han til Sermitsiaq.AG.

Seeren skal selv vurdere

Marc Fussing Rosbach siger, kortfilmen begynder, hvor hovedkarakteren lige er død.

- Efter hovedpersonen er død ser man ånden løbe ud i verden en møder en masse udfordringer undervejs.

- Ånden vil simpelthen ikke acceptere sin død. Undevejs møder hovedpersonens ånd flere andre ånder, som følger med og er der for at hjælpe ånden med at acceptere døden, fortæller Marc Fussing Rosbach, der har lavet kortfilmen på bare tre dage.

Han fremhæver, at der er en masse symbolik gemt i filmen.

- Jeg forsøger at vise, at sjælen og kroppen er to vidt forskellige ting, ved helt konkret at adskille dem i filmen. Her prøver jeg at vise, at kroppen tilhører til denne jord, mens sjælen tilhører til himmelen, siger han, der påpeger, at titlen på kortfilmen, Naja, ikke har noget med kortfilmen at gøre.

At komme videre

Alt i alt handler animationsfilmen handler om at overvinde store udfordringer og komme videre i livet, siger han.

- Det er, at acceptere tingenes tilstand og komme videre, trods modgang. Hovedkarakteren i kortfilmen har det svært med sin død, men accepterer det i slutningen af filmen. Det kan overføres til andre situationer i vores liv, som seeren skal selv kan reflektere over. Ændringer i livet kan være svære, men der er altid løsning bag alle udfordringer, siger han.

Marc Fussing Rosbach siger, at han er i gang med at arbejde med animationsfilm, og at han drømmer om at lave en større animationsfilm i fremtiden.

Se animationsfilmen her: