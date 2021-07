En ny amerikaner i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 17. juli 2021 - 14:45

Den amerikanske konsul Joanie Simon besøgte Narsarsuaq i sidste uge i anledning af 80-års jubilæet for anlæggelsen af flyvebasen Bluie West One. Her åbnede hun blandt andet en udstilling på Narsarsuaq Museum, som konsulatet har sponsoreret om amerikanernes ankomst til landet. Amerikanerne lukkede flyvebasen i 1957, men den blev åbnet igen to år senere som udgangspunkt for redningstjeneste og is-rekognosceringscentral, der blev oprettet som følge af passagerskibet Hans Hedtofts forlis i 1959. Siden har Narsarsuaq dannet udgangspunkt for turister, der ønsker at udforske Sydgrønland, skriver avisen Sermitsiaq.

Eftermiddagen startede med kaffemik og kagekonkurrence på Hotel Narsarsuaq. Men først var der flaghejsning, flagene strøg til tops med hjælp fra konsul Joanie Simon, museumsleder Ole Guldager og Lars Thomas Grønvold. Ole G.

– Jeg blev meget rørt over den varme velkomst af Ole Guldager, Naja Lund, Claus Pedersen og deres venner og familier i Narsarsuaq samt deres vilje til at dele deres dybe viden om og påskønnelse for at bevare vores fælles historie. Min bedstefar var en af ​​skitropperne under 2. verdenskrig, og jeg tænkte på ham, og hvor stolt han var af sin tjeneste, mens jeg besøgte museet og så de fotos, mindesmærker og levn, der var efterladt der. Vores bedsteforældres generation hjalp med at opbygge vores varige alliancer, som præsident Biden har kaldt vores største aktiv, siger Joanie Simon til Sermitsiaq.



Joanie Simon har for nylig overtaget jobbet som konsul i Nuuk efter diplomaten Sung Choi, der i 2020 blev sat i spidsen for at opbygge det amerikanske konsulat i Nuuk efter 67 års fravær i landet. Joanie Simon er opvokset i staten Washington i det nordvestlige USA.



– Jeg er vokset op i en by, der på mange måder minder mig om mit første indtryk af Grønland - vi lader heller ikke regn forhindre os i at nyde vores smukke, vilde natur, og vi elsker kaffe!



Joanie Simon kommer fra en stilling som diplomat i Vietnam.



Læs mere om den nye konsul i ugens Sermitsiaq, som du kan købe her: