Ny alkohollov får blandet modtagelse

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 14. juni 2019 - 15:00

Den nye alkohollov trådte i kraft torsdag, hvilket blandt andet betyder, at butikkerne nu kan sælge alkoholdige drikkevarer frem til klokken 20.00, og de omdiskuterede gardiner til at skjule alkohol, forsvinder.

Hvad synes du om den nye lov?

Helle Dybdahl Leiff Josefsen

Helle Dybdahl: - Jeg synes ikke, der var problemer, da de blev lukket klokken 18.00. Borgerne indordnede sig bare efter det. Jeg har den opfattelse af, at vi indordner efter de regler, der egentligt er. Vi skal nok nå at få købt de ting, vi vil købe. Det tænker jeg umiddelbart. Det gør det bare nemt for borgerne, at der kan købes alkohol indtil klokken 20.00. Det bliver spændende at se, om der bliver mere forbrug, eller om det bare er ligemeget.

Poul Josefsen Leiff Josefsen

Poul Josefsen: - Jeg mener ikke, at alkoholloven har været til nytte, både nuværende og den gamle. Politikerne kan blive ved med at ændre loven, men intet vil forandre sig, da problemerne med alkohol har ligget der i over 50 år. Dog mener jeg, at det er godt, at man kan købe alkohol indtil klokken 20.00. Her er der mulighed for forbrugerne at se, at alkohol er som andre varer.

Kimmernaq Josefsen Leiff Josefsen

Kimmernaq Josefsen: - Jeg ved ikke, hvordan den nye alkohollov vil ændre forbrugerne. Men det bliver bedre, når man nu slutter salget for alkohol klokken 20.00, for det plejede at være mange mennesker, når der blev lukket for alkohol klokken 18.00. Det er midt under fyraften for de fleste, derfor bliver det nok bedre.

Lars Peter Jensen Leiff Josefsen

Lars Peter Jensen: - Jeg var rigtig tilfreds med den oprindelige lov. Jeg synes der var færre, der holdt fester. Jeg frygter lidt, at der nu vil være flere fulde mennesker især i butikkerne. Det er ikke betryggende for andre kunder, når fulde mennesker er inde i butikkerne. Folk har lige vænnet sig til loven, og nu er den blevet ændret igen. Jeg håber, at politikerne vil overveje at få den oprindelige lov tilbage. Jeg var ligelede tilfreds med gardinerne, for det skaber spænding hos de unge. Det er op til den enkelte at forholde sig til loven, men alt i alt er jeg skuffet over, at loven er blevet ændret igen.