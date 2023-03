Ny Air Greenland rute startet op

Thomas Veirum Onsdag, 29. marts 2023 - 10:49

Air Greenlands velkendte røde farve prægede onsdag gate 8-10 i Billund Lufthavn, da luftfartsselskabet åbnede op for ruten fra Billund Lufthavn til Kangerlussuaq. Dermed er det nu muligt at flyve direkte fra Jylland til Kangerlussuaq en gang om ugen på onsdage.

Billund Lufthavn oplyser i en pressemeddelelse, at morgenstunden bød på grønlandsk kagebord og taler, inden flyet blev sendt afsted mod Kangerlussuaq.

Billund har store forventninger til den nye rute, siger lufthavnens direktør:

- Det er en stor ære for Billund Lufthavn, at vi nu har en direkte forbindelse til Grønland. Vi er sikre på, at der nu er taget hul på et succesrigt samarbejde, der skaber værdi for os, Air Greenland, men i høj grad også for alle de borgere, der nu får lettere ved at besøge og få besøg af venner og familie, siger Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn.

Har analyseret rejsemønstre

Ifølge direktøren er der stor efterspørgsel på en rute direkte fra Vestdanmark til Grønland.

Hos Air Greenland har man i forbindelse med oprettelsen af ruten lavet forundersøgelser og analyser kundernes rejsemønstre og er kommet frem til, at en del af de kunder, der i dag flyver mellem Kangerlussuaq og København tager til Jylland, når de er landet i København:

I Kangerlussuaq har Air Greenland også sørget for en fejring af åbningen af den nye rute. Air Greenland

- En ikke uvæsentlig del af disse tager til steder, hvor det giver rigtig god mening at flyve til Billund i stedet for København, fortæller Henrik Bjørner Søes, kommerciel direktør for Air Greenland og fortsætter:

- Vi glæder os rigtig meget til den første flyvning, og vi ser frem til at øge trafikken til og fra Jylland, hvis efterspørgslen er tilstrækkelig.

Til gavn for turismen

Det er håbet, at den nye rute kan gavne grønlændere der skal besøge deres hjemland men også turismen, fordi flere rejsende nu kan komme direkte til og fra Vestdanmark og ikke først skal omkring København.

Anne Nivika Grødem fra Visit Greenland ser frem til at byde danskerne velkommen til Grønland:

- Danmark er et meget vigtigt turistmarked for Grønland, og den nye flyrute fra Billund Lufthavn giver flere muligheder for, at rejsende fra Jylland nemt kan flyve til Grønland. Vi ser frem til at byde gæsterne velkommen til vores hjemland - året rundt og til alle destinationer i landet, siger Anne Nivika Grødem i pressemeddelelsen.