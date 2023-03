Ny aftale: Tuukkaq skal flyve på brændstof lavet af brugt madolie

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. marts 2023 - 06:59

Biobaseret brændstof, der er lavet af bioaffald - herunder brugt madolie, fyldes fra torsdag i tanken på Air Greenlands nye fly Tuukkaq.

Det sker som følge af en ny aftale mellem Air Greenland og DCC & Shell Aviation Denmark, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

Det biobaserede brændstof betegnes 'sustainable aviation fuel' (SAF) og vil udgøre fem procent af forbruget. SAF-brændstoffet udleder ifølge Air Greenland op til 80 procent mindre CO2 sammenlignet med fossilt flybrændstof.

Med aftalen ønsker selskabet at understøtte, at Grønland bliver en mere bæredygtig destination ved at reducere brændstofforbruget og dermed CO2-udledning, siger bestyrelsesforkvinde i Air Greenland, Bodil Marie Damgaard:

Direktør: Air Greenland bliver førende

- Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling indenfor luftfarten er dybt forankret i Air Greenlands kultur, og bæredygtighed har derfor været et tungtvejende element i forbindelse med udskiftningen af vores atlantfly til en A330neo, lyder det fra bestyrelsesforkvinden.

Ifølge Air Greenland er de fem procent biobaseret brændstof mere, end hvad der ses hos andre selskaber i Europa, siger administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen:

- Med vores nye atlantfly reducerer vi brændstofforbrug og samtidig forpligter vi os til at benytte 5 procent SAF på alle Tuukkaqs afgange. Det vil mindske vores CO2-udslip endnu mere. Jeg er stolt over, at Air Greenland med denne aftale kan være blandt de førende flyselskaber indenfor grøn omstilling i Europa, siger han.

Første selskab i Københavns Lufthavn - intet om prisen

Air Greenland oplyser ikke i sin pressemeddelelse, om indkøbet af det særlige brændstof vil øge omkostningerne og på den vis kan lægge pres på billetpriserne. I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG udtaler Jacob Nitter Sørensen, at selskabet har 'valgt', at tiltaget ikke skal få indflydelse på billetpriserne:

- Vi har valgt, at dette initiativ ikke kommer til at påvirke billetprisen, hvilket betyder at vi betragter dette som en investering i fremtiden ved både at gøre noget for miljøet og samtidig være med til at gøre Grønland til en mere attraktiv destination og dermed kunne tiltrække flere kunder, lyder svaret fra Jacob Nitter Sørensen.

Air Greenland bliver det første selskab i Københavns Lufthavn, der får leveret SAF-brændstof til lufthavnen.

Ifølge direktør i DCC & Shell Aviation Danmark er der tale om et stort skridt også internationalt set:

- I lyset af, at EU har en 2025-ambition om, at flyselskaber i Europa skal flyve på min. 2 procent SAF, er det et virkelig stort skridt, vi nu tager sammen med Air Greenland, siger Ulrik V. Brendstrup, administrerende direktør i DCC & Shell Aviation Danmark.