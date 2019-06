Ny aftale: Billigere billetter til sportsfolk

redaktionen Torsdag, 20. juni 2019 - 16:02

Rederiet Arctic Umiaq Line og Grønlands Idrætsforbund har indgået en aftale.

Rederiet har nemlig valgt at forhøje rabatten for sportsgrupper til 30 procent på Sarfaq Ittuk i perioderne 1. januar til 31. maj og 1. september til 31. december. Derudover tilbyder Arctic Umiaq Line som noget nyt nu også 20 procent rabat i højsæsonen (1. juni til 31. august).

Grønlands Idrætsforbund er glad for den nye aftale.

- Det er altafgørende, at der er bred opbakning til visionen, hvis vi skal nå i mål og at der er en vilje til at bidrage og gøre en forskel fra alle fronter. Her viser AUL, at de påtager sig en aktiv rolle i arbejdet, det sætter vi stor pris på.

- Mere konkret, betyder mindre transportomkostninger flere penge til udvikling i klubber og idrætsforeninger, så det er en rigtig glædelig nyhed, siger Generalsekretær i GIF, Carsten Olsen.