Ny aftale skal lette regler for tilkaldt arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Merete Lindstrøm Onsdag, 06. september 2023 - 15:18

En ny revideret aftale letter ansøgningsprocessen for udenlandske sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i Grønlands sundhedsvæsen. Nu er det ikke længere påkrævet, at sundhedspersonerne først opnår dansk autorisation. I stedet vil de grønlandske myndigheder fremover varetage kontrol og autorisation af sundhedspersoner fra lande uden for Norden.

Den opdaterede aftale, der træder i kraft 6. september, blev underskrevet ved en ceremoni i Hans Egedes Hus, hvor Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Jess Svane, og Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek satte deres navne på dokumentet.

- Naalakkersuisut har i den seneste tid arbejdet på løsninger for at tiltrække sundhedsfagligt uddannede personer til sundhedsvæsenet. Vi har nu sammen fjernet en barriere og ser frem til en mere effektiv rekrutteringsproces af sundhedsfagligt uddannet udenlandsk arbejdskraft, udtaler Naalakkersuisoq Jess Svane.

Mimi Karlsen er optimistisk

Og aftalen glæder Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen (IA), som også var til stede:

- Jeg er taknemmelig for, at vi er nået her til og jeg er fortrøstningsfuld over arbejdet med at skaffe mere personale til sundhedsvæsenet med denne aftale. Nu har vi mulighed for selv at administrere processen.

Men aftalen kan landslægeembedet tilkalde arbejdskraft fra hele verden og selv stå for introduktionsforløbet, som før skulle foregå i Denmark. Visse sprogkrav til dansk lempes også med den nye aftale.

Sagsbehandlingen af ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelser i Grønland varetages af SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som er en del af Ministeriet for Udlændinge og Integration. Fremover vil en godkendelse af autorisation fra landslægen for for eksempel en udenlandsk læge vil der fremover også følge en opholdstilladelse med, som før var betinget af en dansk autorisation.

Fortsat validering af autorisationer

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtrykker forståelse for behovet for at revidere aftalen:

- Selvfølgelig er det det Naalakkersuisut der skal beslutte, hvem der kan arbejde i det grønlandske sundhedsvæsen. Jeg forstår den process der har været til nu, kunne forekomme besværlig, nu bliver det forhåbentligt lettere at rekruttere sundhedspersonale til Grønland.

Henrik L. Hansen, landslæge, pointerer, at der stadig vil være en validering af sundhedspersonalens autorisationer, for at sikre kvaliteten af de ansatte i asundhedsvæsnet her i landet. Der kan dog købes tjenesteydelser udefra for at sikre, at sundhedspersoner med eksempelvis en indisk baggrund også har gyldig autorisation. Landslægen bemærker humoristisk:

- Der findes mere end 500 lægeskoler i Indien, så det kan jeg nok ikke holde styr på selv.