Nuussuaq gør klar til vinterfiskeri

Redaktionen Lørdag, 12. november 2022 - 14:06

Arctic Fish Greenland Aps., som driver fiskefabrikkerne i Kullorsuaq, Nuussuaq og Nutaarmiut, finder det nødvendigt at igangsætte innovative erhvervsudviklingstiltag for at sikre beskæftigelsesskabende helårs indhandling og produktion på fiskefabrikken i Nuussuaq.

Selskabets erhvervskoncept, hvor de lokale fiskere i de tre bygder har mulighed for at eje en anpart i selskabet, er blevet en stor succes. Ledelsens alternative planer for vinterfiskeriet i og omkring Nuussuaq møder stor opbakning blandt indbyggere og bygdebestyrelsen.

Hidtil uprøvede tiltag

Ifølge Frederik Olsen, som er direktør for Arctic Fish Greenland, har selskabet i år koncentreret sig om at skabe vedvarende vinterproduktion på fiskefabrikken i Nuussuaq, som blev indviet ved årsskiftet sidste år.

