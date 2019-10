Nuussuaq-fiskere går hård tid i møde

Redaktionen Lørdag, 19. oktober 2019 - 12:30

Fiskere i Nuussuaq, der ligger omkring 150 kilometer nord for Upernavik, går et hårdt efterår og vinter i møde, efter at indhandlingsfartøjet, der er lejet er af Arctic Fish Greenland, forlod området i slutningen af september efter en veloverstået fiskerisæson.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Indhandlingsfartøjet, der har været i området siden juni, modtog omkring 650 tons hellefisk. Arctic Fish Greenland, der driver fiskefabrikkerne i Nuussuaq og Kullorsuaq, og er datterselskab af Royal Greenland, valgte at indsætte indhandlingsfartøj i år på grund af det igangværende fabriksbyggeri med modtagerkapacitet på omkring 500 tons i bygden, der har omkring 200 indbyggere.

Det igangværende byggeri er årsag til, at den nuværende fiskefabrik er lukket for​​​​​​​ indhandling. Det forventes, at den nye fiskefabrik først åbner dørene for indhandling af​​​​​​​ hellefisk i marts.

Årets fiskeri blev derfor en kort fornøjelse for fiskerne i Nuussuaq, der

i mange år har haft mange problemer med indhandlingen til den lokale fiskefabrik.

Den havde en begrænset frysekapacitet på​​​​​​​ omkring 150 tons, der førte til indhandlingsstop i tide og utide.

Taknemmelig og ærgerlig

– Vi er meget glade for, at Arctic Fish Greenland har indsat et indhandlingsskib i de seneste fire måneder, hvilket gav gode erhvervsbetingelser for de lokale fiskere i Nuussuaq og alle de andre fiskere fra andre områder, der benyttede denne mulighed for at lande deres fangster, siger Aron Aronsen, der er formand for fisker- og fangerforeningen i Nuussuaq.

