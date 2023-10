Nuup Bussii kan se frem til økonomisk hjælpende hånd

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. oktober 2023 - 16:14

Det kommunaltejede busselskab Nuup Bussii skal have hjælpende hånd økonomisk.

Det har kommunens forvaltning indstillet til kommunalbestyrelsen.

Selskabet står for busdriften i hovedstaden, og under coronapandemien blev selskabet ramt på indtjeningen. Derfor fik Nuup Bussii i 2020 et coronalån på 8 mio. kr. for at sikre driften på trods af coronarestriktioner.

Lånet skal indfries i 2025, men det er der ikke udsigt til, at selskabet er i stand til.

Driftstilskud skal stabiliseres

- Siden har selskabet haft begrænset mulighed for, at spare sammen til tilbagebetaling af lånet, grundet udskiftning af busser, samt begrænset mulighed for at hæve billetpriserne – den eneste reelle indkomst, skriver kommunens forvaltning om sagen.

Derudover er Nuup Bussii presset af, at selskabets driftstilskud skal nedsættes hvert år.

Derfor foreslår kommunens forvaltning, at lånet omdannes til egenkapital i Nuup Bussii. Derudover foreslås det også at fastholde tilskuddet til Nuup Bussii på 2022 niveauet, som er 2,1 mio. kr. årligt.

Kommuneqarfik Sermersooqs Økonomiudvalg har allerede godkendt håndsrækningen til busselskabet, og beslutningen skal tirsdag endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.