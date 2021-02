Nuunu skal til VM i alpin

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 06. februar 2021 - 16:00

24-årige Nuunu Chemnitz Berthelsen fra Nuuk skal deltage ved vigtige løb i alpin i de kommende måneder.

I første omgang gælder det verdensmesterskaberne, som afholdes i italienske Cortina d'Ampezzo, hvor hun i stiller op til start i kvalifikationsløbet den 19. februar.

- Jeg tror at det kommer til at være rigtig godt. Jeg er i god form. Til trods for at det har været en vanskelig sæson på grund af de begrænsede træningsmuligheder grundet corona og snemangel her i Norge, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Målet er at klare OL-krav

Efterfølgende skal Nuunu Chemnitz Berthelsen på pisten i to slalomløb i Serbien den 24. og 25. februar, og her skal hun skrabe så mange point sammen som muligt for at kvalificere sig til OL-Vinterlegene til næste år, som skal foregå i Beijing.

- Men jeg fokuserer på at gøre det godt den her sæson og til VM lige nu, fremhæver hun.

I foråret skal hun deltage ved 10 til 15 FIS-løb, som er de officielle løb arrangeret af det internationale skiforbund.

- Jeg skal gøre det godt i fem af de løb for at kvalificere mig til vinter-OL, lyder det fra Nuunu Chemnitz Berthelsen.

Hun blev nummer 36 ved hendes seneste deltagelse ved VM i 2019, hvor det blev til den bedste resultat af en grønlandsk skiløber har opnået i de tekniske discipliner.