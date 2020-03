Nuunu sejrede over coronavirus

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 16. marts 2020 - 16:00

23-årige Nuunu Chemnitz Berthelsen fik konstateret coronavirus den 6. marts, hvor hun var den første grønlænder til at blive smittet af virussen.

Men nu er der godt nyt for Nuunu Chemnitz Berthelsen, som har været isoleret i Italien. Hun er nemlig blevet rask, og er testet negativ af virussen to dage i træk, siger hendes far, Jens-Kristian Berthelsen, til Sermitsiaq.AG.

- Hun har været i isolation i ti dage, og er nu testet negativ to gange på to dage i træk. Dermed er hun raskmeldt. Vi er selvfølgelig lykkelige for den gode nyhed, siger Jens-Kristian Berthelsen.

Hun befinder sig nu i den norditalienske by, Monguelfo.

- Vi har været bekymrede for hende, derfor er vi lettede over, at hun er blevet rask. Vi er nu i gang med at undersøge, hvordan hun kan komme hjem, lyder det fra Jens-Kristian Berthelsen.