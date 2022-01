Nuunu under kniven: Jeg kommer stærkere tilbage

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 09. januar 2022 - 08:32

Den grønlandske alpinskiløber Nuunu Chemnitz Berthelsen havde ellers udset sig januar som en afgørende måned i forbindelse med kvalifikationsløb til vinter-OL, som starter i næste måned.

Men under sin træning op til kvalifikationskonkurrencerne kom hun slemt til skade.

- Den 31. december kom jeg til skade, da jeg var på træning i Italien. Jeg kunne med det samme mærke, at der var noget helt galt i mit højre knæ, og det viste sig, at jeg havde sprunget mit korsbånd over, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Anden gang i karrieren

Hun blev opereret den anden januar i Østrig, og tager hjem til Nuuk i de nærmeste dage. Det er anden gang i sin karriere, at hun river sit korsbånd over.

- Jeg skal på genoptræningsforløb i de næste seks måneder, oplyser hun.

I de seneste år har hun kæmpet for at blive bedre, og derfor er det et stort slag for hende, at hun misser den resterende sæson.

Vil opnå sit fulde potentiale

- Det er selvfølgeligt hårdt, især da det er OL-sæson. Men jeg har masser af støtte fra sponsorer, familie, venner og kæreste, som bakker mig op fuldt ud. Det giver stor styrke, og jeg er overbevist om, at jeg kan komme tilbage stærkere, fortæller 25-årige Nuunu Chemnitz Berthelsen.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at min karriere slutter her. Jeg har stadig mod til at blive endnu bedre. Når jeg slutter min karriere, vil jeg tænke tilbage på, at jeg har opnået mit fulde potentiale. Jeg føler ikke, at jeg har nået det endnu.

- Jeg vil gerne have den der følelse, hvor jeg havde givet mig alt, og at jeg elsker det, jeg laver. Resultaterne og måske skal nok komme, hvis jeg fortsætter med den indstilling, lyder det fra Nuunu Chemnitz Berthelsen.