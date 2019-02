Nuunu godt tilfreds med sine VM-resultater

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 18. februar 2019 - 11:25

- Jeg havde ikke forventet at få så flotte placeringer ved VM, da jeg har været skadet op til mesterskaberne.

Det siger Nuunu Chemnitz Berthelsen til Sermitsiaq.AG, der deltog ved verdensmeterskaberne i alpin for anden gang.

- Jeg har det fint nu, men måske kunne jeg have kørt lidt stærkere. Dog havde jeg ikke trænet i to uger før VM, så jeg er helt tilfreds med mine resultater, siger hun.

Mere erfaring

Det var Nuunu Chemnitz Berthelsens anden deltagelse ved VM.

- Jeg deltog for første gang for fire år siden, hvor jeg ingen erfaringer havde. For to år siden kvalificerede jeg ikke til VM. Forskellen mellem nu og for fire år siden er stemningen, hvor jeg føler mig mere hjemme her i Sverige, fremhæver hun.

Sæsonen er langt fra slut for den 22-årige alpinskiløber.

- Jeg skal til Italien, Kronplatz, hvor jeg skal deltage i en konkurrence. Derefter skal jeg til Slovenien. Efter det gælder det danmarksmesterskaber i Norge med NS-84 samt grønlandsmesterskaber i Nuuk, lyder det fra Nuunu Chemnitz Berthelsen.