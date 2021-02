Nuunu dyster om VM i slalom

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. februar 2021 - 09:46

Slalomløberen Nuunu Chemnitz Berthelsen, der til daglig bor i Trysil i Norge, har netop modtaget et sponsorat fra Royal Greenland på 100.000 kroner, som fordeles i to portioner i år og næste år.

Royal Greenland har talt med Nuunu forud for konkurrencen, og hun siger:

- Hvis jeg opnår at blive én blandt de 40 bedste, er det et skridt på vejen for min mulighed for at blive udtaget til OL i Beijing i Kina i 2022. Jeg glæder mig utroligt meget til at deltage til VM i Cortina, siger den 24-årige Nuunu Chemnitz Berthelsen.

Studerer økonomi og ledelse

Nuunu Chemnitz Berthelsen har stået på ski siden barndommen, og har siden sine tidligste teenageår været elitesportsudøver. Ved siden af sin daglige træning læser Nuunu Økonomi og Ledelse på deltid på en fagskole i Norge.

- Jeg elsker mit liv som skiløber, og jeg er oprigtig glad for at repræsentere Grønland i konkurrencer rundt omkring i verden. Derfor er jeg utrolig taknemmelig for den støtte jeg får fra Royal Greenland. Sponsoratet letter på mit økonomiske pres, da jeg arbejder meget om sommeren kan jeg nu fokusere på min træning. Sponsoratet medfører, at jeg fortsat kan udøve min sport, og samtidig repræsentere mit land under VM og muligvis til OL 2022, siger Nuunu Chemnitz Berthelsen til Royal Greenland.