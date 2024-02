Nuuni Ivalo Frank Larsens første rigtige fødselsdag skal fejres med manér

Jensine Berthelsen Torsdag, 29. februar 2024 - 10:02

Nuuni Ivalos fødselsdag skal fejres helt efter hendes egne ønsker, fortæller mor Ivalo Frank Larsen til Sermitsiaq.AG:

- Det er hendes første rigtige fødselsdag på selve dagen. Hun blev nemlig født den 29. februar 2020. Det bliver helt sikkert en dejlig, festlig og minderig dag og alt foregår efter hendes ønsker.

Forældrene havde ellers planer om at leje en festsal og invitere familie, venner og bekendte til en stor kaffemik på den specielle dag, hvor hun for første gang oplever sin fødselsdag på selve dagen.

- Men hun valgte selv, at dagen skal fejres herhjemme, så det er det, vi gør, fortæller Ivalo Frank Larsen.

Før det, altså ved hendes forrige fødselsdage, valgte forældrene Ivalo Frank Larsen og Jaakunnguaq Larsen at holde den lille piges fødselsdag både 28. februar og 1. marts, og det er der en meget god grund til:

- Hun er dybt og inderligt vores ønskebarn. Med sin ankomst til verden har hun beriget vores liv mere end noget andet, så vi har besluttet, at når nu hun har en rigtig fødselsdag hvert 4. år, så fejrer vi dagen før, og dagen efter hvert år, og det vil vi fortsætte med fremover fortæller mor Ivalo Frank Larsen.

Nuuni deler dagen med 35 andre fødselarer

På et skudår har året en ekstra dag og denne ekstra dag er i den gregorianske kalender sat til februar, der normalt har 28 dage, men 29 i et skudår. Skudåret sørger for, at vores kalender hænger sammen.

Og det at man bliver født netop den 29. februar på et skudår, er noget for sig selv, for det er en sjældenhed, at et barn vælger at komme ud til den store verden, men det gjorde Nuuni og 35 andre, der fylder en "rigtig" fødselsdag i dag.

Sermitsiaq.AG har spurgt Grønlands Statistik om, hvor mange borgere der holder fødselsdag den 29. februar i år:

- 1. januar 2024 boede der 36 personer som har fødselsdag den 29. februar her i landet. 32 af de 36 blev født i Grønland og 21 af de 36 er kvinder, fortæller Grønlands statistik.

Vi ønsker alle fødselarer tillykke og ønsker dem en rigtig god dag.