Nuummiut: Parat til strømsvigt

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 19. januar 2022 - 17:01

Det regner og blæser i Nuuk og andre steder langs vestkysten i øjeblikket. DMI har varslet om storm med vindstød op til 40 meter i sekundet. Myndighederne har opfordret folk til at blive hjemme og politiet har advaret indbyggerne om at fastgøre løsegenstande.

De fleste i Nuuk har stadig det nylige strømsvigt i baghovedet, hvor strøm, vand og internet forsvandt i flere timer. Derfor har flere borgere også forberedt sig godt inden stormen ramte hovedstaden onsdag. Ulla Sievertsen er en af dem der har gjort sig klar til eventuelle udfordringer i forbindelse med stormen.

Ulla Sievertsen klar til strømsvigt Privat foto / assi nammineq assilisaq

- Alle flasker som kan fyldes er fyldt op, jeg har opladt alt hvad der kan oplades og downloadet en masse film. Jeg har kogt vand og hældt dem i termokander og lagt LED-lys flere steder i huset, fortæller Ulla Sievertsen med et grin. Hun har hertil formiddag haft travlt med at sikre det mest nødvendige til et eventuel strømsvigt.

Det er ikke kun Ulla som har forberedt sig til strømsvigt. Flere borgere har nemlig skrevet på Facebook, at de har gjort sig klar til strømsvigt på grund af stormen.

- Jeg så tilfældigt et opslag på Facebook hvor der stod, at der ikke var strøm i Suloraq i går aftes. Så jeg skyndte mig at forberede mig pludseligt. Jeg har opladet min mobiltelefon og Ipad, samt downloadede film. Derudover så tog jeg opvasken, hvis der nu ikke skulle være vand, fortæller Paaliit Mølgaard med latter til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller også, at hun havde gjort en spand klar ude på toilettet, da strømsvigtet i slutningen af november var skyld i at hun ingen vand havde i mange timer.

Stadig ingen strømsvigt

Selvom vejret ikke har lagt sig endnu, så har strømmen endnu ikke svigtet. Et stillads var væltet i Qinngorput i nat, mens et trafiklys er gået itu i midtbyen.

Ulla Sievertsen mangler bare en primus til at kunne lave en varm kop kaffe, hvis nu strømmen skulle svigte.

- Min mand arbejder i Orsiivik. Jeg overvejer, at lade ham købe en til det mere udfordrende dage, griner Ulla Sievertsen.

Nogle borgere har taget billeder af fyldte termokander og pandelamper, der står klar til brug. Paaliit Mølgaard husker det lange strømsvigt som hyggelig, men også udfordrende da der ikke var vand i hendes lejlighed.

- Jeg har fyldt alt med vand og lagt i køleskab. Jeg har også skåret frugter, sådan så jeg ikke skulle have opvask stående under strømsvigt, siger Paaliit med et grin.

DMI’s vejrudsigt viser, at stormen vil stilne af ved midnat.