Nuummiut er klar til forskningsdyst på højt niveau

Merete Lindstrøm Tirsdag, 28. februar 2023 - 13:10

De fem forskere der er udvalgt til at dyste i egenskaben at formidle forskning på en forståelig måde for den brede befolkning har brugt flere dage på at øve sig og gøre klar til konkurrencen i Katuaq i Nuuk onsdag.

Om Paasisavut Paasisavut er en ny konkurrence for ph.d-studerende, som forsker i Grønland. Ved det store liveshow skal Ph.D'erne dyste i at formidle deres forskning til befolkningen. Vinderen er den, som er bedst til fortælle på en måde, så alle kan forstå det. Vinderen modtager en præmie på 25.000 kroner sponsoreret af Brugseni.

Og interessen for eventet ser ud til at være stor. Det oplyser arrangørerne fra Arctic Hub i en pressemeddelelse.

- Paasisavut bliver en helt ny måde at vise noget af al den forskning, der foregår i Grønland, frem for hele befolkningen. Så vi er selvfølgelig utroligt glade for den store interesse, der har været for Paasisavut, allerede inden showet er løbet af stablen, siger Anna-Sofie Skjervedal, sekretariatsleder hos Arctic Hub, der arrangerer Paasisavut.

To dage inden tæppet går for forskershowet var 347 ud af 400 billetter allerede reserveret.

Fra et godt liv til synsproblemer

Det er onsdag klokken 19.30 at Grønlands første PhD-konkurrence løber af stablen og det er gratis for publikum at overvære showet.

De fem finalister kommer fra vidt forskellige grene af videnskaben.

Én har undersøgt kvælstof i den grønlanske tundra, en anden hvordan man kan gøre krydstogtturisme bæredygtig, en tredje har set på, hvordan man kan forebygge synsproblemer hos grønlandske børn, en fjerde på byudvikling i Tasiilaq og en femte, hvad et godt liv vil sige for grønlændere.

Slagkraftigt dommerpanel

Fælles for dem alle er, at de er mere end almindeligt gode til at formidle deres forskning.

Når de har præsenteret deres forskning, vil et dommerpanel af anerkendte forskere beslutte hvem, der har klaret sig bedst. Dommerpanelet består af geolog Minik Rosing, historiker Bo Lidegaard, sekretariatsleder i Arctic Hub Anna-Sofie Skjervedal og rektor for Ilisimatusarfik Gitte Adler-Reimer. Vært for showet er Maria Motzfeldt.

Paasisavut er arrangeret af Arctic Hub og Ilisimatusarfik.