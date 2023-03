Nuummi Uumasut fylder rundt: Hæsblæsende 10 år

Redaktionen Torsdag, 23. marts 2023 - 15:49

- Jeg synes, vi har bevist, at vi skal have en dyrlæge her. Og der er kommet en større forståelse for dyrevelfærd.

Det fastslår Tom Amtoft, mangeårig formand for støtteforeningen Nuummi Uumasut, der driver dyrlægeklinikken Donnas Dyreklinik i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

I år, i marts måned, fylder foreningen 10 år. Den runde fødselsdag bliver fejret lidt senere, når foråret forhåbentlig for alvor er sat ind, i maj måned. Her planlægger bestyrelsen at tilbyde gratis tandtjek for hundeejere og andre tilbud, der har med god dyrepleje at gøre.

At der overhovedet er en klinik i dag, skyldes frivillige ildsjæle, der for 10 år siden mødte op til et borgermøde i Bank Nordiks lokale. Baggrunden var, at dyreinternatet ikke længere kunne eller ville tage sig af syge dyr. Borgermødet førte til stiftelsen af foreningen Nuummi Uumasut (Dyr i Nuuk på dansk, red.), der har som formål at sikre en dyrlæge til dyrene i Nuuk og en godkendt dyreklinik, der kan foretage normale og livreddende indgreb.

- Al dyrevelfærd starter jo med raske dyr, siger Tom Amtoft.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: