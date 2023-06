Nuummi Inuit Ataqatigiit: Vi risikerer en vælgerlussing, hvis vi ikke samarbejder

Redaktionen Lørdag, 10. juni 2023 - 11:54

Lokalformanden for Nuummi Inuit Ataqatigiit (NIA) Ludvig Larsen, lægger ikke fingrene imellem for, hvor svært det er at komme i dialog med de folkevalgte i Kommuneqarfik Sermersooq, da han holdt velkomsttale til Inuit Ataqatigiit sommermøde i Hotel Hans Egedes konferencelokale den 3. juni.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Kun få folkevalgte deltager, når Inuit Ataqatigiits lokalafdeling Nuuk laver arrangementer. De fortæller om, hvor langt de er kommet i deres arbejde, og deltager i debatterne og udtaler sig om deres politiske målsætninger og lytter til NIA’s budskaber. Men det burde være meget bedre. Vi har brug for tydeligere engagement og en lyst til samarbejde fra de folkevalgte, og ikke mindst har vi brug for bedre inddragelse af vores medlemmer og en tydelighed i offentlige markeringer og bedre kommunikation med borgere. Hvis det ikke sker, så venter der en vælgerlussing til IA ved næste valg, siger lokalformanden for Inuit Ataqatigiit i Nuuk Ludvig Larsen i sin tale.

Han gør det klart, at der er en god kontakt med hovedorganisationen Inuit Ataqatigiit, hvor de tit og ofte har kaffe-møder, og er gode til at løse opgaverne i enighed, men at dette halter gevaldigt med Kommuneqarfik Sermersooq.

Folk i Nuuk lever ikke i luksus

Ludvig Larsen flyttede til Nuuk i 1992, hvor der dengang boede 12.000 mennesker. Nu er indbyggertallet nær 20.000 mennesker, en by med mange muligheder og jobs.

– Folk på kysten tror, at vi lever i luksus i Nuuk. Sådan er det langt fra, for selvom priser på mad kan være billigere end resten af kysten, så er leveomkostningerne høje i Nuuk. Der er en stor mangel på boliger, og de heldige kan finde en privat udlejningsbolig med 3 rums til 15.000 kroner om måneden. Dette uden at medregne el, vand og varme, og mange af vores medlemmer er nødt til at have to jobs for at kunne dække udgifterne, siger Ludvig Larsen.

Læs hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq. Få adgang her: