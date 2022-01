Nuuk: Yngre borgere får booster onsdag

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 12. januar 2022 - 10:31

Borgere i Nuuk i alderen 18-32 år kan i dag møde op i Inussivik og få deres tredje stik af vaccinen mod coronavirus.

Massevaccinationen åbner i dag klokken 08.30 og fortsætter frem til klokken 17.00. I morgen er det borgere på 33 år og opefter, der får et tilbud om boostervaccinen ved at møde op til Inussivik i Nuuk i samme tidsrum.

Landslægen har tidligere på ugen anbefalet borgerne at tage imod tilbuddet om det tredje stik.

- Effektiviteten på en vaccination falder nemlig med tiden, og der er behov for en 3. vaccination for at opretholde bedst mulig beskyttelse mod smitte og for at undgå alvorlige sygdomsforløb, lyder det fra Henrik L. Hansen.

Det oplyses, at borgere som har været smittet inden for den seneste måned ikke kan blive vaccineret. Folk der er nærkontakter til nuværende smittede tilbydes heller ikke vaccination.