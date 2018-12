Nuuk: Vejret driller snekanonerne

Sorlannguaq Petersen Fredag, 14. december 2018 - 06:14

Der er ikke kommet meget sne til hovedstaden denne vinter. Af samme grund er der ikke udsigt til, at skiliften åbner på denne side af nytår. I modsat fald skal der pludseligt kommer store snemængder fra oven.

Vejret driller

Vejret har på det seneste været mildt, og temperaturen har ligget stabilt på lidt over frysepunktet. Det er ikke godt for skiliftens to snekanoner, som kun kan virke optimalt, når der er minus otte grader celsius eller derover, oplyser maskinfører i skiliften, Isak Lindenhann.

- Der har også været mange blæsevejrsdage, hvor man ikke kan bruge snekanonerne. Vejret driller os, siger maskinføreren.

Han sammenligner med en skilift i Norge, der er på størrelse med den lille lift Nuuk. Her bruger man omkring 15 snekanoner der kører hele natten i en uge for at have nok sne til at stå på ski.

Så det er meget begrænset, hvad de to snekanoner i Nuuk kan producere, selvom de sprøjter 150 liter vand i minuttet. Vandet kommer fra Cirkussøen.

Håber på sne

Skiliftens medarbejdere gør, hvad de kan med den lidt sne, de har til rådighed fra snekanonerne, men håber på, at der snart kommer sne fra oven.

- Vi håber på sne, så vi kan åbne i januar. Der vil gå lang tid, hvis vi kun skulle bruge snekanonerne, siger Isak Lindenhann.

I år åbnede skiliften i begyndelsen af januar, og 2017 kunne den allerede åbnes i starten af december.