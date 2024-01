Nuuk: Vand fosser ud af reservoir

Jensine Berthelsen Fredag, 19. januar 2024 - 17:06

I andre lande higes der efter frisk og rent vand. Her i landet er det på ingen måde en mangelvare.

Lige nu fosser millioner af liter frisk og rent vand fra en fjeldside, der ellers beskytter drikkevandet der bliver opbevaret på vandsøen.

Vagt i Nukissiorfiits Nuuk-afdeling Christian Broberg har sammen med andre fra vandforsyningsenheden travlt med at stoppe det uventede og massive vandløb.

- Vi har masser af vand i overskud lige nu. Det skyldes især to faktorer, nemlig at Nuuk Imeq ikke længere er i produktion samt at fiskefabrikken lige nu ikke er i produktion. De to ting tilsammen giver Nuuk vandoverskud, som vi ikke tidligere har oplevet. Men det er ikke farligt, hverken for mennesker eller huse, fordi vandsøen er i afsides beliggende område, fortæller Christian Broberg overfor Sermitsiaq.AG

Det er ikke farligt - men skal holdes væk fra vejnettet

Selvom det ikke er farligt, er der dog områder i byen, der har mærket at vandforsyningen ikke kører normalt lige nu:

- Nogle beboede områder, specielt på Innannguaq (Myggedalen) har beboerne nok mærket ustabilitet i vandforsyningen. Det skyldes, at området har gamle vandledninger, der er større end moderne vandledninger og vi har været nødt til at stoppe vandløbet igennem de store og gamle vandrør for at få udlignet vandets kredsløb. Vandforsyningen skulle gerne være normal igen i Innannguaq, fortæller vagthavende i Nukissiorfiits Nuuk-afdeling Christian Broberg og fortsætter:

- Vi arbejder på højtryk for at vandet ikke når vejene. Hvis det når vejene, er der risiko for at vandet lynhurtigt fryser til is, hvilket øger risikoen for, at trafikken bliver forstyrret. Derfor er vi lige nu i gang med at regulere på vandpumperne for at standse oversvømmelsen, og vi regner med at vi i løbet af i aften får styr på situationen igen, uddyber Christian Broberg fra Nukissiorfiit.

Grønlands Politi er også vidende om, at der lige nu fosser massive vandmængder ud fra vandsøen, men da der ikke er opstået nødsituationer er der ikke tilkaldt hjælp fra myndighederne, oplyser Grønlands Politis vagtcentral.