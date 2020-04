Nuuk: Værtshus omdannes til brasserie

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. april 2020 - 13:12

Aurum, der betyder guld på latin, er navnet på et nyt restaurationskoncept: brasserie.

- Vi har haft travlt med at tapetsere og male lokalerne, så vi kan være klar til åbningen den 1. maj, oplyser Larseeraq Chemnitz Egede, der sammen med Nicolai M. Haagen Olesen overtog Helge Tangs og Carl Juhls restauranter, værtshuse, natklub og bryggeri tilbage i februar.

- Vi har haft en drøm om at skabe et brasserie, hvor der er lagt op til en afslappet og intim stemning, hvor man kan få sig et glas vin eller øl fra vort eget bryggeri, men også mad, som de to kokke Miki Siegstad og Peter Bethelsen står for tilberedningen af, oplyser Larseeraq Chemnitz Egede til Sermitsiaq.AG.

Lokale råvarer

I weeekenderne vil der være mulighed for at få morgenmad. Alle dage kan man få serveret frokost og om aftenen en tre retters menu.

Brasserie I Frankrig, Flandern og den frankofoniske verden er et brasserie en type fransk restaurant med en afslappet ramme, der serverer enkeltretter og andre måltider. Ordet brasserie er også fransk for "bryggeri" og i forlængelse heraf "bryggerivirksomhed". Kilde: Wikipedia

- Maden baserer sig på bæredygtighed og fokus på lokale råvarer med dug på bordene, fortæller Larseeraq Chemnitz Egede. Af råvarer nævner han friskfangede torsk, snekrabber, lammekroner og sortebær til en af desserterne.

Den lille scene er bevaret, så der er mulighed for, at en guitarist kan underholde de spisende gæster. Og når der er sagt velbekomme er det planen, at forskellige bands kan underholde med noget højere decibel.

Mavepuster

Coronakrisen og de mange restriktioner gav i den grad de nye ejere en mavepuster. Blot en måned efter overtagelsen af restauranterne og værtshusene indførte myndighederne et forbud, der tvang dem til at lukke.

- Vi har i den grad sat pris på bankens fleksibilitet. Og vi forventer da også at få et beløb fra hjælpepakkerne, oplyser Larseeraq Chemnitz Egede, der selv måtte i gang med at bringe mad ud for at holde en del af forretningen i gang under nedlukningen.