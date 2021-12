Nuuk: Vær opmærksom på ældre uden varme

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 30. november 2021 - 14:25

Strømafbrydelsen i Nuuk, som har varet siden mandag aften klokken 23.00, har medført, at flere dele af Nuuk også mangler varme ud over strøm.

Det har forårsaget, at mange borgere i Nuuk mangler strøm og deraf varme.

Sundhedsvæsenet og Kommuneqarfik Sermersooq beder derfor pårørende, om at være ekstra opmærksomme på, om deres ældre og svage borgere har behov for akut hjælp fra kommunen.

- Hvis en ældre eller svag borger har behov for akut hjælp, bedes pårørende rette personlig henvendelse til kommunen ved at møde op på Rådhuset, hvor der er personale tilstede til at tage imod henvendelser fra borgere, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet og brandvæsenet patruljerer

Kommuneqarfik Sermersooq er i kontakt med de ældre og svage borgere, som normalt for hjælp af kommunen eller er anbragt på alderdomshjem.

- Hvis du skal i kontakt med politi eller brandvæsnet bedes borgerne tage personlig kontakt på politiets og brandvæsnets lokalstationer eller til kommunefogederne i bygderne. Politiet vil være synlige i bybilledet med patruljer i byerne. I Nuuk er der tre patruljer fra brandvæsenet i forskellige dele af byen, oplyses det.

Sundhedsvæsenet tager i hele landet imod akutte henvendelser ved personligt fremmøde, i det omfang det ikke er muligt at komme igennem telefonisk.

Kontakt ved nødtilfælde

- I nødstilfælde kan borgerne kontakte Aasiaat Radio på 112. Tusass oplyser, at forbindelsen aktiv, men ustabil, og det derfor kan være nødvendigt at ringe op flere gange. Borgerne kan forvente, at politiet løbende kommunikere via medierne og særligt KNR Radio, lyder det fra politiet.

I de områder det er muligt for borgerne at ringe, kan Kommuneqarfik Sermersooq også kontaktes på +299 367281, hvis borgerne har behov for hjælp.