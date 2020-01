Nuuk: Ukaleq Slettemark er årets idrætsnavn

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 06. januar 2020 - 17:22

Skiskytten Ukaleq Slettemark, der blev verdensmester sidste år hos juniorerne, er årets idrætsnavn i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun modtog prisen da kommunen traditionen tro holdt ’Årets Idrætsdag’ helligtrekongersdag på kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Ukaleq Slettemark havde en fantastisk år med en række flotte resultater i skiskydning både i Norge og i internationale konkurrencer. Den talentfulde skiskytte fik ligeledes en OL-legat af Dansk Idrætsforbund, hvilket betyder, at hun er vurderet til at have stor chance for at kvalificere sig til OL i fremtiden.

Andre priser

Årets talent gik til den talentfulde fodboldspiller, Asii Kleist Berthelsen, der nu spiller hos det danske klub, Fortuna Hjørring. Hun er i øjeblikket topscorer U18-DM-ligaen med 12 mål, og hun fik landsholdsdebut på det danske U16-pigelandshold i november.

Prisuddelingen skete på kulturhuset Katuaq Leiff Josefsen

Opmuntringsprisen gik til Jørgen Isak Olsen, mens prisen som 'Årets Leder' gik til Jens Kristian Berthelsen (NS-84). 'Årets Træner' gik således til svømmetræner Jonas Tetzschner.

Prisen 'Årets Hold' gik til GSS Håndbold for kvinder og herrer.

Se billeder i toppen af artiklen