Nuuk: Torsdag lander de første fly på den nye bane

Anders Rytoft Onsdag, 02. november 2022 - 18:03

Torsdag vil de første fly lette og lande i den sydlige del af den nye landingsbane i Nuuk Lufthavn - en stor milepæl i lufthavnsbyggeriet.

Det sker efter, at Trafikstyrelsens endelige godkendelser er kommet på plads. Det fremgår af en pressemeddelese fra Kalaallit Airports, hvor Jens Lauridsen, direktør i Kalaallit Airports, udtrykker sin glæde:

- Åbningen af sydbanen i Nuuk er en de helt store deadlines i det samlede lufthavnsbyggeri. Banen er grundlaget for den kommende trafik, og det er med stor glæde, at vi nu er i mål med den del. Jeg synes, der er god grund til at være stolte. At holde den deadline har været vigtigt for tilliden til projektet, det er vigtigt for Grønland - og det er vigtigt for os alle, siger han.

Risiko for uregelmæssig trafik

Men selvom baneåbningen er et stort skridt på vejen, så er den ikke helt færdig. I pressemeddelelsen lyder det, at sydbanen for eksempel ikke har den fulde udstyrspakke, og at der eventuelt skal foretages yderligere arbejde. Derfor kan der være risiko for uregelmæssig trafik frem til, at den endelige lufthavn står færdig i løbet af 2024.

Projektdirektør hos Kalaallit Airports oplyser, at det er en udfordring at bygge en ny landingsbane på stort set samme sted som en eksisterende lufthavn:

- Derfor kommer vi til i en periode at være teknisk begrænset, men vi gør alt, vi kan for, at overgangen bliver så smertefri som muligt for passagerer og vores samarbejdspartnere.

Arbejdet op til godkendelsen er foregået i døgndrift med time-for-time planer. Udfordringerne har været at asfaltere relativt sent på året, og i det hele taget installere udstyr på den nye bane, mens den gamle bane stadig er i brug, oplyser Kalaallit Airport, der ejer den nye bane, som driftes af Mittarfeqarfiit.