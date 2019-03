Nuuk: To millioner skal forbedre turistvilkår

redaktionen Torsdag, 14. marts 2019 - 16:41

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har afsat to millioner kroner til forbedring af vilkår inden for turisme.

Det gælder blandt andet bedre skiltning, opdatering af vandreruter og udvikling af kompetencer inden for turisme, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Målrettet indsats

- Kommuneqarfik Sermersooq har stort fokus på at tiltrække flere og flere turister. Derfor skal vi hele tiden forbedre vilkårene, så det bliver nemmere og mere enkelt for turister at besøge vores smukke land. Bedre skiltning og bedre vandreruter er bare et af mange tiltag. Kun med en målrettet indsats kan vi nærme os samme turismeboom, som Færøerne og Island oplever, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) til kommunens hjemmeside.

Kulturskiltning og vejviser-skilte, der kan vise hvor den nærmeste bank, toilet eller udsigtspunkt er henne, er et must for turister. Derfor vil alle i fremtiden kunne se flere skilte rundt omkring i bybilledet, der viser vej.

Grønlandske råvarer

- Det er ikke kun Nuuk, som får gavn af nye tiltag inden for turisme. Der skal også sikres, at bygderne får glæde af de turister, som hvert år kommer til Grønland. Ved at afsætte en del af midlerne til at opbygge nye faciliteter i bygderne bliver de en vigtig medspiller i turismesektoren, fremhæves det.

Kommunen er også partner i et vestnordisk projekt om gastroturisme. Det går blandt andet ud på at undersøge styrker, svagheder og muligheder inden for bæredygtig vækst i vestnordisk gastroturisme. Projektet støtter op om, at flere turister ønsker at få en god oplevelse med grønlandske råvarer.

En ny turismepolitik og turismestrategi blev tirsdag også godkendt af kommunalbestyrelsen.