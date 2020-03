Nuuk: Sundhedscenter annullerer planlagte tider

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. marts 2020 - 07:27

Onsdagens nedlukning af Nuuk på grund af frygt for spredning af coronavirus får en række konsekvenser for sundhedsbetjeningen i hovedstaden.

På byens lægeklinik – Dronning Ingrids Sundhedscenter – sløjfes en stribe aftaler:

- Alle planlagte tider annulleres fra mandag d. 23. marts for at forebygge coronasmitte. Hvis man fortsat vurderer, at der er et behov for at blive tilset, bedes man kontakte DIS på 80 11 11, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse onsdag aften.

- Vi beklager ulejligheden, men anser det som et nødvendigt tiltag, står der videre.

Det er fortsat muligt at ringe dagligt til sundhedstelefonen på: 80 11 11.

Ikke-akutte tandlægetilbud stoppet

Alle ikke-akutte tandlægetilbud herunder børn og unge tandpleje samt voksentilbud er allerede lukket fra onsdag den 18. marts kl. 16.

For akut tandbehandling i Nuuk skal man ringe på 80 11 10 mellem k. 7:30 og 7:45.

Derudover vil alle ikke-kritiske funktioner på Dronning Ingrids Hospital blive reduceret.

- Det vil sige, at alle tider for patienter vil blive gennemgået med henblik på vurdering af udsættelse, står der i meddelelsen fra Selvstyret.

Alle kritiske funktioner vil, såfremt forholdene gør det muligt, blive opretholdt. Det betyder at akutte behandlinger og behandling af alvorlige sygdomme gennemføres som normalt, hedder det videre.

Sundhedsvæsenet kontakter de berørte

I løbet af de næste dage kontakter sundhedsvæsenet de patienter, der får udsat deres aftale på Dronning Ingrids Hospital:

- Sundhedsvæsenet opfordrer derfor patienter til ikke at ringe, men afvente henvendelse fra Sundhedsvæsenet, skriver Selvstyret.

