Nuuk: Stor vækst i antallet af personbiler

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. februar 2024 - 08:55

På to år er antallet af personbiler i hovedstaden steget med 12 procent, mens indbyggertallet kun er steget med fire procent.

Resultatet af trafikregistreringen viser relativt små udsving i trafikmængden på vejene i centrum, mens der i resten af Nuuk er trafikstigninger på mange veje, og fald på enkelte.

Den mest trafikerede stærkning er fortsat på Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – Peter Thårup Høeghip Aqqutaa og videre ad Borgmesterip Anniitap Aqqusernga. Her kører der over 10.000 køretøjer på et hverdagsdøgn.

Bro og tunnel

- Den nye bro og tunnelen aflaster Eqalugalinnguit særligt for trafik til og fra Qinngorput. At tunnelen er étsporet/ensrettet har dog en begrænsning for, hvor meget trafik der afvikles gennem tunnelen, står der i sammenfatningen, som præsenteres på det næste møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv den 20. februar.

Rapporten fremhæver følgende i punktform:

At trafikken er steget 18 steder og faldet 11 steder i forhold til 2021.

At den største snittrafik er registreret på Eqalugalinnguit mellem Sipisaq Kangilleq og Qernertunnguanut, hvor der er en hverdagstrafik på 18.100 køretøjer.

At trafikken på både Aqqusinersuaq og H. J. Rinksvej overordnet er på samme niveau igennem årene – dog med stigninger på den østlige del af H. J. Rinksvej og fald på den vestlige del.

At trafikken er høj på Quassunnguaq på 3.900 køretøjer efter trafikken næsten alle andre år at have været på omkring 2.000 køretøjer.

At trafikken gennem tunnelen er faldet lidt.

At trafikken på Borgmesterip Anniitap Aqqusernga forsætter med at stige og nu er over 10.000 køretøjer i døgnet.

At åbning af broen ikke har medført en markant ændring af trafikkens fordeling mellem tunnelen og Eqalugalinnguit. Den énsporede tunnel har en begrænsning for hvor meget trafik der vælger dén rute.

Hastighedsovervågning

- Hastighedsmålingerne viser at i 13 ud af 16 tællesnit er gennemsnitshastigheden inden for den tilladte hastighedsgrænse. På de resterende tre tællesteder overstiger den gennemsnitlige hastighed den tilladte grænse, oplyses det og tilføjes:

- Den højeste gennemsnitshastighed er registreret midt på Borgmesterip Anniitap Aqqusernga, som også har været høj de tidligere år. Her var gennemsnitshastigheden 68 km/h, hvilket er 8 km/h mere end det tilladte.