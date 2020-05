Nuuks ”Vestre Fængsel” foran hård dom

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. maj 2020 - 11:14

B-31, Det canadiske Konsulat eller slet og ret Vestre Fængsel, som bygningen kaldes i daglig tale, og som ligger mellem rådhuset, Katuaq og Nuuk Center, risikerer at få ophævet sin status som bevaringsværdig.

På torsdag skal Erhvervs- og Økonomiudvalget tage stilling til husets skæbne, som langt fra er så glorværdig, som nogen måske går rundt og tror.

I sagsfremstillingen fra forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen fremgår det, at den nuværende bygning ikke er det oprindelig canadiske konsulat, som blev opført under 2. Verdenskrig.

Det oprindelige konsulat revet ned

- Som beskrevet i Byatlas Nuuk fremgår det af arkivfotos, at den bygning, der husede det canadiske konsulat, er nedrevet. Det vil med andre ord sige, at den bygning, der i dag betegnes B-31, ikke er den samme som den, der beskrives i De Gule Bynotater, oplyser forvaltningsdirektøren og påpeger, at bygningen ikke er beliggende i et bevaringsområde eller i et kulturmiljø, men derimod i byens administrative center.

- På mange måder betragtes B-31 som uden sammenhæng med denne kontekst, både i sin arkitektoniske udformning som i sin størrelse, lyder vurderingen fra Hans Henrik Winther Johannsen.

Vestre Fængsel Det canadiske Konsulat har fået kælenavnet Vestre Fængsel, fordi den i sin tid havde en isoleret beliggenhed i byen.

Politikerne i Anlæg og Miljø-udvalget har allerede tiltrådt, at bygningens bevaringsstatus ophæves, og nu er det op til økonomiudvalget og derefter kommunalbestyrelsen at se på sagen, hvor efter den så skal i fire ugers høring, hvis indstillingen tiltrædes.

Det fremgår ikke af indstillingen, om der ligger en plan for at nedrive bygningen, så den kan give plads til andre byggerier.