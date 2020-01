Nuuks vækst præsenteret på Arctic Frontiers-konference

Redaktionen Mandag, 27. januar 2020 - 16:44

Mange af dem har netop været samlet i Tromsø i Norge, hvor den store årlige Arctic Frontiers konference også finder sted i disse dage.

Mandag aften optrådte Charlotte Ludvigsen (AI), borgmester for Sermersoq Kommune, på et af Arctic Frontiers-konferencens sessioner sammen med borgmestrernes fra bl.a. Akureyri i Island, Thorshavn på Færøerne, Tromsø i Nordnorge og Arkhangelsk i Rusland under overskriften "Arktiske byer - nye partnerskaber for bæredygtig udvikling".

Med på borgmestrernes egne møder i Tromsø var også borgmester Ane Hansen (IA) fra Kommunia Qeqertalik.

Ludvigsen fortalte bl.a. om planerne for vækst i Nuuk - både den planlagte nye bydel og vækst i erhverslivet, behovet for at holde fast i de grønlandske værdier midt i en hastig udvikling og behovet for mere uddannet arbejdskraft.