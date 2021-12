Nuuks politifartøj er blevet døbt

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 06. december 2021 - 17:50

Politifartøjet Nakuaq, som betyder den stærke, kan nu sejle i Nuuk distriktet for at redde liv og sænke reaktionstiden ved nødsituationer hvor det handler om at nå hurtigt frem. Nakuaq blev døbt i Nuuk mandag.

Fakta om Nakuaq Massiv glasfiber

Plads til 12 passagerer udover 2 besætningsmedlemmer

2 stk. Volvo Penta indenbordsmotorer med 400 hk (med mulighed for opjustering)

Marchfart på 25 knob

FLIR: termisk varmesøgende kamera til lokalisering af personer under eftersøgning

Kontorfaciliteter til operationel koordinering og lokale til behandling af kriminalsager

Ekstra projektører til eftersøgninger og sejlads i mørke

Kran til redning af personer

Briks til behandling af tilskadekomne

Politikommissær og leder af Nuuk Politidistrikt Carl Sværd holdte i den forbindelse en tale. I talen kom han blandt andet ind på den vigtige betydning, som fartøjet har for sikkerheden til søs.

- Der er ingen tvivl om, at det nye fartøj har sin berettigelse, da Grønlands Politi i perioden fra 2016 til 2019 har gennemført cirka én eftersøgnings- og redningsoperation til søs om ugen. Nakuaq vil nemlig optimere og sikre minimal reaktionstid, da den kan have en altafgørende faktor mellem liv og død i disse situationer, sagde Carl Sværd i sin tale.

Vivi har æren for at døbe Nakuaq

Vivi Johanne Lynge døbte Nakuaq i champagne. Politiet har valgt Vivi som gudmor på baggrund af sit mangeårigt kendskab til politiets organisation, der giver hende et blik for altid at sørge for at løser opgaverne tilfredsstillende.

- Mine kollegaer og jeg møder altid en hjertevarm og imødekommende Vivi, og vi mener, det er oplagt, at Vivi får æren at døbe det fjerde fartøj, Nakuaq, i Nuuk, fortæller Carl Sværd under dåbet.

Ligesom Malik i Tasiilaq, Kimik i Aasiaat og Nukik i Qaqortoq er Nakuaq opkaldt efter en kutter, som politiet benyttede sig af fra 60’erne til 90’erne, og ”gamle” Nakuaqs hjemhavn var også i Nuuk.