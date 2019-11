Nuuk: Rejsegilde på nyt HHE-hotel

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 08. november 2019 - 17:30

En smuk krans og 'Erfalasorput' markerede fredag rejsegildet for bygningen på hjørnet af Aqqusinersuaq og Jens Kreutzmannip Aqqutaa i Nuuk, hvor HHE Express kommer til at tage imod sine første gæster i foråret.

Hotellet, der bliver en lillesøster til Hotel HHE, bliver fire etager højt og vil rumme 108 hotelværelser.

Bestyrelsesformand for Hotel Hans Egede A/S, Helge Tang Leiff Josefsen

- Byggeriet i selv er smukt, og processen er en god rejse. Men det er også et symbol på mere, og et vigtigt skridt i byens udvikling. Om få år er byens nye internationale lufthavn klar til at servicere byens borgere, og ikke mindst de mange turister, vi glæder os til at tage godt imod her i landet, sagde bestyrelsesformand for Hotel Hans Egede A/S, Helge Tang, blandt andet i sin tale.

HHE Express åbner dørene fra den 6. april.

