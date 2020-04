Nuuk: Rejseforbud bliver ophævet

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 21. april 2020 - 14:26

OBS: Kl. 15.31 bekræfter Naalakkersuisut via en pressemeddelelse, at rejseforbuddet for Nuuk ophæves tirsdag klokken 23.59. Artiklen er herefter blevet ændret visse steder, red.

Nu er der gået 14 dage, hvor der ikke har været konstateret corona-smitte i Nuuk, og derfor har Epidemikommissionen besluttet at ophæve det rejseforbud, som har været gældende for Nuuk i adskillige uger.

En kilde oplyste tidligere tirsdag til Sermitsiaq.AG, at rejseforbuddet for Nuuk-borgerne allerede vil blive ophævet fra midnat. Formanden for Epidemikommissionen, politimester Bjørn Tegner Bay, vil imidlertid hverken be- eller afkræfte oplysningerne.

Nuuk bliver ligestillet

Beslutningen om at ophæve rejseforbuddet for Nuuk ligger alene i hænderne af Epidemikommissionen. Naalakkersuisut har således ingen indflydelse på beslutningen, erfarer Sermitsiaq.AG.

Fakta Epidemikommissionen nedlagde d. 18. marts 2020 udrejseforbud fra Nuuk. Forbuddet var i første omgang gældende indtil d. 21. marts 2020, men blev af d. 7. april forlænget frem til d. 30. april 2020.

Dermed bliver Nuuk ligestillet med resten af landet.

Forklaringen på at ophæve rejseforbuddet skyldes, at Nuuk har været smittefri i to uger og dermed tyder alt på, at situationen i Nuuk er nøjagtig den samme som i resten af landet, hvilket taler for at ligestille hovedstaden med resten af landet.

I pressemeddelelsen skriver Naalakkersuisut:

- På vegne af Epidemikommissionen skal det oplyses, at udrejseforbuddet fra Nuuk i dag d. 21. april kl. 23.59 vil blive ophævet inden for det gamle Nuup Kommunias grænser. Det vil sige, at borgere kan rejse imellem Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, står der.

Det oplyses desuden, at det "fortsat Naalakkersuisuts anbefaling, at alle interne rejser i Grønland indtil videre begrænses".

Pressemøde onsdag

Pressemeddelelsen afsluttes med en oplysning om, at der vil blive gennemført et pressemøde i morgen onsdag klokken 14.00 med yderligere informationer.

Det store spørgsmål er dermed, om Naalakkersuisut har planer om at slække på nogle af de restriktioner og anbefalinger, hvor følgende i dag er gældende og besluttet af Naalakkersuisut:

Alle rejser internt i Grønland, samt til og fra Grønland er fortsat lukket til og med 30. april med undtagelse af rejser godkendt af Politi og Landslæge igennem visitationsgruppen.

Rejser mellem distrikter frarådes på det kraftigste. Ved distriktsgrænser menes de gamle kommunegrænser.

Unødvendige rejser internt i et distrikt frarådes på det kraftigste. Nødvendige rejser forstås bl.a. som rejser med det formål at opretholde erhvervslivet og øvrige samfundsfunktioner.