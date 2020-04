Nuuk: Politiet roser værtshuse

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. april 2020 - 09:14

Lørdag fandt endnu en del af genåbningen af Nuuk sted, efter at byen har været lukket i forbindelse med coronasmitte.

Det var igen muligt at gå på restaurant eller en tur i byen og få en øl. Og genåbningen forløb rigtig godt, forlyder det fra politiet:

- Vi har kun ros tilovers for dem, der arbejder i beværtninger og ejerne. De har haft god kontrol over situationen og deres kunder, siger Aqqaluk Petersen, vagtchef ved Grønlands Politi.

Bekymret politimester

På et hasteindkaldt pressemøde fredag eftermiddag var politimester Bjørn Tegner Bay ude med en løftet pegefinger, fordi han var bekymret for, hvordan nattelivet i Nuuk ville forløbe, når restauranter, barer og værtshuse igen holdt åbent:

- Det vil være naturligt, at der er et opsparet behov for at komme ud. Men jeg vil stærkt opfordre til, at man fortsat følger de generelle råd om at holde afstand, hoste i ærmet og holde god håndhygiejne, lød det blandt andet fra Bjørn Tegner Bay fredag.

Og måske har borgerne lyttet godt efter politimesteren:

- Det har været forholdsvis stille nat her i Nuuk. Selvom der var åbnet op for beværtningerne, har det været en roligt, siger Aqqaluk Petersen.