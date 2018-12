Nuuk: Nyt borgermøde om ny lufthavn

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. december 2018 - 13:40

I sidste uge blev der gennemført et borgermøde, hvor en VVM-redegørelse om det nye lufthavnsbyggeri var i fokus. 40 borgere var mødt op, og der blev stillet mange spørgsmål til de miljømæssige apekter vedrørende lufthavnsbyggeriet. Det var især støjgener, det visuelle indtryk og en eventuel forureningsfare for Malenebugten, der optog borgerne.

Mange spørgsmål

- Vi havde en rigtig god oplevelse af borgermødet, hvor der blev stillet mange konstruktive spørgsmål, fortæller projektchef Aviaaja Karlshøj Knudsen, Kalaallit Airports, til Sermitsiaq.AG.

Ledelsen i Kalaallit Airports besvarede ikke de spørgsmål, som fremkom på borgermødet. Det skyldtes, at der var tale om et lovpligtigt borgermøde i forbindelse med høringsfasen og den seneste VVM-redegørelse. Derfor var det Hans Kristian Drejer fra Niras, som havde udarbejdet VVM-redegørelsen, som stod for skud.

- Der er mange spørgsmål, der knytter sig til projektet. Derfor vil vi i Kalaallit Airports gerne invitere til et nyt borgermøde, hvor vi får mulighed for at besvare de spørgsmål, som borgerne måtte have, og som ikke alene knytter sig til de miljømæssige aspekter, oplyser projektchefen, der regner med at gennemføre mødet i februar i det nye år.