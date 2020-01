Nuuk: Her er de mest trafikerede veje

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 03. januar 2020 - 09:38

Kommuneqarfik Sermersooq foretog i sommers en større trafikmåling, og den har nu givet planlæggerne indsigt i, hvor trafikbelastningen på vejnettet er størst.

Fem steder springer i øjnene og målt per døgn kører dette antal biler:

Eqalugalinnguit – 16.000 biler

Sipisaq Kangilleq 14.800 biler

Peter Thårup Høegh Aqq 11.200 biler

Aqqusinersuaq 8.600 biler

400-talik 7.800 biler

Kommuneqarfik Sermersooq

De mange biler giver nogle udfordringer for planlægningsafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Antallet af biler stiger år for år. Vi bliver nødt til at vurdere, hvordan vi eventuelt kan få borgerne til at vælge den offentlige trafik fremfor egen bil, siger planchef Bilo Høegh Stigsen til Sermitsiaq.AG.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man kan få flere passagerer ind i busserne. Han oplyser, at der er flere løsninger, som man kunne bringe i spil.

- Trafikbelastningen er ekstraordinær stor i myldretiden om morgenen og eftermiddagen. Her sidder bilisterne i lange køer. Særlige vejbaner ind og ud af byen, som er forbeholdt busser og taxaer, kunne være en løsning, så bussen blev hurtigere end bilen, siger Bilo Høegh Stigsen, der understreger, at kommunen ikke har lagt sig fast på, hvad der konkret skal ske efter trafikmålingen.

Farlige situationer

En ting er imidlertid sikkert. Via observationer har man fundet ud af, at der kan opstå nogle farlige situationer for cyklisterne, når de nærmer sig nogle af byens rundkørsler.

- Vi skal ved hjælp af blandt andet bedre skiltning have lavet nogle hurtige løsninger, så cyklisterne ikke vil være i tvivl om, hvordan de skal gebærde sig. Det arbejde sætter vi i gang, når sneen igen er væk, oplyser Bilo Høegh Stigsen.